現地６月17日に開催された北中米W杯のL組１節で、60年ぶりの優勝を狙うイングランド代表と、40歳の英雄モドリッチを擁するクロアチア代表が、アメリカのダラス・スタジアムで対戦した。開始12分、マドゥエケがペナルティエリア内でモドリッチに倒され、イングランドがPKを獲得。キッカーを務めるのはもちろんケインだ。32歳の絶対エースでキャプテンは、一度はカタールW杯の日本戦で相次いでPKを止めたリバコビッチに防がれ