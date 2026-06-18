北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルで20日のチュニジア戦に向けてトレーニングを実施した。この日の練習前、オランダ戦の前々日に続いて選手のみのミーティングが行なわれた。キャプテンの板倉滉に開催を進言した長友佑都は、その理由を改めてこう説明した。「カタールの時と同じようなシチュエーションなので。初出場の選手