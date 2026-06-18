日本代表は現地時間17日、FIFAワールドカップ2026・グループF第2節のチュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。日本代表のトレーニングはオフだったものの、取材対応前日の16日は、MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）にとって28歳の誕生日だった。家族と会う時間も設けられたというが、「祝うのは大会が終わってからにしてほしい」と伝えたのだという。FIFAワールドカップ2026の真っ只中