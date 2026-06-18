【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月5日放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』。5ショットのメインビジュアルが初解禁。また、本作の主題歌を担当するアーティスト、LANAの情報も併せて初解禁となった。 ■様々な花や植物が隙間なく囲む、意味深なビジュアル 主人公・七瀬悠役の主演、山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫