中国国営の中央テレビ（CCTV）は、中国で電気自動車（EV）の使用済み駆動用バッテリーが分解・再生され、電動バイク向けバッテリーとして市場に流通している実態を報じた。CCTVの報道番組「財経調査」が取材したところによると、「小哈換電」や「台鈴」など複数の有名なバッテリー交換ステーションや、一部の販売店、ライダー向けサービス店では、60Vや72Vといった規格外のリチウム電池を貸し出しており、国家基準である48V以下の