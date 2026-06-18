G7サミットの閉幕後、記者会見するトランプ米大統領＝17日、フランス東部エビアン（AP＝共同）【エビアン共同】トランプ米大統領は17日、フランス東部エビアンで開催された先進7カ国首脳会議（G7サミット）について「大成功を収めた。最も成功したサミットの一つだ」と称賛した。閉幕後の記者会見で語った。開催前にはイラン攻撃を巡り各国への不満を募らせていたが、直接的な批判を封印。不法移民対策などで「結束を見いだした