■MLBドジャース5ー4レイズ（日本時間18日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのレイズ戦に今季12度目の先発、左ひざ炎症を考慮して、5度目の投手専念となった。6回、91球を投げて、被安打7、奪三振5、四死球2、失点4（自責点4）。4回まで好投も5回先頭打者への四球から崩れて、今季初の1イニング4失点、それでも直後にF.フリーマン（