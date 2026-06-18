休館中の芝居小屋「内子座」の楽屋＝2026年4月、愛媛県内子町大正時代に創建され、大規模な保存修理工事が行われている芝居小屋「内子座」（愛媛県内子町）で、休館中も歴史や文化芸能に触れてもらおうと、町が小屋の楽屋を使ってイベントや企画展を実施している。解体の様子を細かく取り上げた「かわら版」も発行。担当者は「保存修理の意義を感じ取ってくれたらうれしい」と話す。（共同通信＝英佳那）歌舞伎俳優中村勘九郎