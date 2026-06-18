アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘をめぐって、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が「中立的だった」として、「感謝したい」と述べました。アメリカトランプ大統領「中国と習近平国家主席に感謝したい。（アメリカとイランの戦闘について）彼は完全に中立な立場を貫いてくれた。ありがたく思っている。そして、ロシアのプーチン大統領にも感謝したい。彼も非常に中立的だった」アメリカのトランプ大統領は17