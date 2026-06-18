◇インターリーグドジャース5―4レイズ（2026年6月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、6回、91球を投げ7安打4失点で降板。6回には代打で出場して遊ゴロに倒れたが、打線が6回に逆転して7勝目を挙げた。防御率は1.47。先発専念から代打出場という新たな大谷劇場に球場も騒然となった。チームは3連勝を飾った。代打・大谷がコールされると、ドジャースタジアムか