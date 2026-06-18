ひき肉を使ったカレー＝「キーマカレー」はコスパもタイパも◎で、アレンジも無限大。今話題の“レンチンだけで作る”お肉ふっくらキーマカレーとは？ 【写真を見る】今やカレー界の主役！？アレンジ万能「キーマカレー」【THE TIME,】 行列店監修“ファミレス”で本格キーマ「カレーの中で一番好きなのはキーマ」（大学3年）「週に2回くらい食べる。スパイスが効いていて一番好き」（中学3年）好きなカレーが「キーマカ