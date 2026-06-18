ソニー・ピクチャーズ配給、トム・ホランド主演の映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）の最新予告映像が全世界で解禁された。トム・ホランド演じるピーター・パーカー／スパイダーマンの新章となる本作では、ピーターの“忘れられた過去”を知る謎の敵が登場。さらに、最強のアベンジャーズであるハルクとの激突シーンも初公開された。【動画】『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』最新予告