オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は現地時間の17日夜、アムステルダム王宮で行われた国王夫妻主催の晩さん会に出席されました。オランダ国王のスピーチのあと、天皇陛下は英語でおことばを述べ、先の大戦で両国が戦火を交えた歴史に触れ「先の大戦の中で、多数の民間人を含む多くの尊い命が失われ、多くの人が傷ついたことは誠に悲しむべきこと」と話されました。以下は天皇陛下のおことばの日本語訳全文です。（※表記は宮内