インスタグラム更新サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日、熱戦が繰り広げられている。ドロー発進の日本代表は日本時間21日にチュニジア戦を控える中、高級SUV車と並んだなでしこジャパン（日本女子代表）21歳に熱い視線が注がれた。イカつい高級車の隣で微笑んでいた。ショールームに展示されたグレーの「ポルシェ・カイエン」。横にいたのはなでしこジャパンMF谷川萌々子だった。白のシャツに黒のパンツを合わせた私