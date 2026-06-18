○ドジャース5−4レイズ●＜現地時間6月17日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが逆転勝利を収め、本拠地3連戦をスイープ。先発登板した大谷翔平投手（31）は6回4失点という投球で今季7勝目を挙げた。左膝炎症による欠場もありながら、予定通り中6日で迎えたマウンド。大谷は初回、先頭打者ディアスを空振り三振に仕留め、三者凡退の好スタートを切った。3回表は二死一、二塁とこの試合最初のピンチを