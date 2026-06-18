◆ 工藤泰成が2戦連続ピシャリ阪神の工藤泰成がリリーフとして大きな存在感を示している。17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、連日の好投を続ける2年目右腕にスポットが当てられた。工藤は16日の西武戦で三者連続三振を奪う圧巻の投球を披露。そして連投となった17日も勢いは衰えなかった。先頭の佐藤直樹を中飛に打ち取ると、続く辰己涼介を157キロの直球で空振り三振。さらにマッカスカーをフォークで仕留