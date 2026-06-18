総会を欠席すると罰金７万円大阪府枚方市のマンションＡ。その４階にある部屋のドアに貼られたおびただしい数の貼り紙には、「迷惑退去」「早く出ていけ」など激烈な言葉が並んでいた。この部屋に住む住民らがFRIDAYに明かしたのは、Ａの管理組合が敷く数々の″謎ルール″と、ドロ沼の法廷トラブルだった。Ａでは区分所有者と管理組合の間で10件を超える民事訴訟が提起され、区分所有者側による集団訴訟にまで発展している。元日本