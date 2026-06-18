雨の日が少しずつ増え、季節は初夏から梅雨へと移り変わっています。古くから伝わる暦「七十二候」には、この時期の自然の営みが細やかに記されています。カマキリやホタル、梅の実やアヤメなど、身近な生き物や植物の姿を通して季節の移ろいを感じ取ろうとした先人たちの知恵です。播磨国総社射楯兵主神社（兵庫県姫路市）祭務部の尾崎祐彦さん（※崎はたつさき）に、6月の七十二候について話を聞きました。播磨国総社射楯