冬のある日、閉じられた城の中で、人質少年の密室殺人が起きる。犯人はどうやって犯行に及んだのか。坂東彌十郎はなぜ売れるのか？ 今期ドラマ3本出演でまさに引っ張りダコ6月19日公開の映画「黒牢城」（こくろうじょう）は、戦国時代、織田信長に反旗を翻した荒木村重（本木雅弘）が籠城する有岡城を舞台にした時代劇ミステリーである。原作は、第166回直木賞受賞と「このミステリーがすごい！」第1位を獲得した米澤穂信の