デビュー44年、9月に還暦という人生の大きな節目を迎える早見優が、19日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】アイドル時代の早見優が可愛すぎる♡ 16歳のときに発売した「夏色のナンシー」は、いまなお多くの人に愛され続けている。還暦を前にますますアクティブになり、今年1月には初となる雪山登山に挑戦。一面の銀世界に感動したという登山の魅力を語る