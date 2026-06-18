韓国・ソウル出身でありながら、島根県雲南市でクラフト生マッコリを造り、生マッコリ工房「OMONA YANGJO（オモナ ヤンジョ）」を立ち上げたソン・サンヒョンさん。2004年に来日し東京・大阪・京都で暮らしたのち、2018年に雲南市へ移住した。きっかけは、雲南市の地域おこし協力隊への参加だったという。コロナ禍では、地元特産品のEC販売や地域PRにも携わっていたソンさん。そんな中で出会ったのが、雲南市の米だった。「こ