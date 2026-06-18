女優の中村玉緒（享年86）さんの葬儀・告別式が6月17日、東京・品川区の桐ケ谷斎場で営まれ、約200人が参列した。【もっと読む】山川豊さん「アメリカ橋」録音で“黄金コンビ”24年ぶり復活前日の通夜に続き、松平健（72）、明石家さんま（70）、浅田美代子（70）らが連日弔問。弔事は夫・勝新太郎の愛弟子である松平が務め「どうぞ天国で大好きな勝先生、また（亡くなった長男の）タケちゃんと会い、3人で（長女の）眞粧美ち