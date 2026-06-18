横山だいすけ 2026年、芸能活動20周年という大きな節目を迎えた横山だいすけが５月27日、これまでの歩みを凝縮したアニバーサリーアルバム『笑顔晴れ -20th Anniversary-』をリリース。劇団四季でのデビューから、日本中に笑顔を届けた「うたのおにいさん」としての９年間、そして表現者として歩み続けたソロ活動――。『笑顔晴れ ―20th Anniversary―』は、今まで応援してくれたみんなへの恩返しであり、彼がもが