日本は6月下旬に企業の株主総会が集中する。そこでより動きを活発化しているのが、アクティビスト（物言う株主）だ。なにしろ日本では2025年にアクティビストが、世界平均の「1.7倍」の収益を上げたというから、その影響力は無視できない。【もっと読む】株主82万人に拡大も…前澤友作氏「カブ＆ピース」のビジネスモデルは法規制に大きく左右される事実、6月5日段階の大和総研のまとめでは、6月の総会での株主提案は104社で、