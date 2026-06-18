家電量販店大手のヤマダホールディングス（HD）とエディオンは2027年10月に経営統合を実施する。新たに持ち株会社を設立し、両社が持ち株会社の完全子会社となる。新会社の会長にヤマダHD会長の山田昇氏、社長にエディオン会長の久保允誉氏が就任する。【もっと読む】ローム、東芝・三菱電機が統合へ…パワー半導体をめぐる3社連合をデンソーが買収か25年度の売上高はヤマダHDが1兆6918億円で業界トップ。エディオンは7937億円