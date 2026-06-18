今、徳島県が県立ホールの建設計画をめぐって揺れている。後藤田正純・知事による不当な圧力の疑惑が浮上し、大混乱に陥るなか、県立ホールの設計を担った世界的建築家・石上純也氏が本誌・週刊ポストに覚悟の告発をする。【前後編の後編】【写真】「石上純也氏の案」で県立ホール建設予定地だった徳島市中心部の空き地徳島県が会場使用中止を判断した理由徳島県では今、石上氏らのチームが設計した「徳島芸術文化ホール」を主