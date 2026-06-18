京都・東山高の福重良一監督「僕の指導者人生に大きな成長を与えてくれた存在」日本代表の中心として北中米ワールドカップ（W杯）に挑む鎌田大地。2大会連続の選出となった今回、もはや恩師である京都・東山高の福重良一監督にとっても当落に一喜一憂するフェーズは過ぎていた。チームに欠かせない存在へと成長した教え子に対し、指揮官は「潤滑油」として仲間とともに大舞台で輝くことを期待する。自身の指導者人生に成長を与え