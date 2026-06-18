歯磨きによって口腔(こうこう)衛生を保つことは虫歯や歯周病を防ぐだけでなく、糖尿病リスクの減少や健康寿命の増進にも役立つ可能性があります。オーストラリアの病院で行われた実験では、入院患者が歯磨きをすることで「院内感染のリスク」を劇的に減らすことができる可能性が示されました。Effectiveness of oral care for the prevention of non-ventilator hospital-acquired pneumonia (HAPPEN): a multicentre, stepped-wed