内田有紀と寺西拓人がダブル主演する7月9日スタートのドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）より、ポスタービジュアルが公開となった。【写真】寄り添いあう内田有紀＆timelesz寺西拓人が仲睦まじいティザー本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が、静かにひかれ合い、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ