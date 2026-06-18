歌舞伎俳優の尾上松也（４１）が映画「八つ墓村」（清水崇監督、９月１８日公開）で主人公の金田一耕助を演じることが１７日、分かった。今年１月に映画化が発表されて以来、ＳＮＳで「誰が出演するのか」と注目されていた。ミステリー作家・横溝正史氏（享年７９）の人気作で過去に何度も映像化されている「八つ墓村」の時代設定を戦後の影が残る昭和から現代に置き換えて映画化。松也が演じる名探偵・金田一耕助が、岡山県の