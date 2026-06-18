◆米大リーグレッズ１―９メッツ（１７日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）メッツのＢ・ビシェット内野手（２８）が、敵地のレッズ戦に「２番・遊撃」で先発出場し４打数３安打で、自己記録更新の６試合連続マルチ安打をマークした。ビシェットはブルージェイズからＦＡとなってメッツと１億２６００万ドル（契約時レートで１９９億円）の３年契約を結んだものの、開幕からチーム同様に低迷。初