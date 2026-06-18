Hey! Say! JUMPの山田涼介が主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜後10：30）のメインビジュアルと主題歌アーティストが18日、公開された。【写真】初ドラマ主題歌！『一次元の挿し木』主題歌を担当するLANA原作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズ「2025年文庫グランプリ」受賞作の松下龍之介氏による同名小説『一次元の挿し木』。遺伝子学を研