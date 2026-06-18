きょう18日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55）では、新企画「なすなかのどんな問題！地元民ならわかる旅」が新たに始動する。お笑いコンビ・なすなかにし（中西茂樹・那須晃行）が、番組MC・浦野モモアナウンサーとともに、地元民を回答者にした“ハプニング連発”のクイズ旅に挑む。【番組カット】大爆笑！ロケに挑むなすなかにし＆浦野モモアナ同企画は、旅先の地元民に“地元の人なら知っているであ