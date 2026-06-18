タレントの相葉雅紀とヒロミが、きょう18日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』（毎週木曜後7：00）で世界遺産・比叡山延暦寺の大掃除に挑戦する。【番組カット】楽しそう！めちゃくちゃいい笑顔の相葉雅紀全国の人々の“お困りごと”を解決する同番組。3時間スペシャルとなる今回の舞台は、天台宗の総本山として約1200年の歴史を誇る比叡山延暦寺だ。広大な境内に100以上のお堂を有する一方、