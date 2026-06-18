5人組グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、きょう18日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）内「ゴチになります！」にVIPチャレンジャーとして初出演する。【番組カット】ついに…！ゴチ復帰を果たす矢部浩之猪狩は、デビュー前にもかかわらず持ち前のトーク力とアグレッシブさでバラエティー番組を中心に大ブレイク中。増田貴久（NEWS）の直属の後輩にあたる猪狩は「ゴチを分析してどうやったらレギュラ