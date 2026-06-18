人気急上昇中の8人組コントユニット・ダウ90000の蓮見翔が、お気に入りの有名コーヒーチェーンの公式アプリ内で開催されているランキングで上位を目指し、1日に驚異の7軒をハシゴするという常軌を逸した日々を明かした。【映像】有名コーヒー店での蓮見（上位になったランキング画面も）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が