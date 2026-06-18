アメリカのトランプ大統領は、フランス東部エビアンで開催されたG7＝主要7カ国首脳会議の閉幕後に記者会見し、イランが戦闘終結に向けた合意を守らなければ、「徹底的に攻撃する」と警告しました。アメリカ・トランプ大統領：イランが合意を破れば、徹底的に攻撃する。イランが行儀をよくすれば、制裁を解除する。トランプ大統領は17日の会見で、イランが戦闘終結に向けた覚書を順守しなければ、攻撃を再開する可能性を示唆しまし