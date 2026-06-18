タレントの明石家さんまとマツコ・デラックスが出演し、18日午後10時から放送されるTBS系バラエティー『週刊さんまとマツコ』では、「昭和イチヤバい世代 72年生まれの集いスペシャル」と題して、第6弾となるスペシャルを届ける。スタジオには2003年生まれのラウール（Snow Man）も参加する。【写真】リポーターに囲まれるラウール1972年は出生数が200万人を超えており現在の３倍以上という、ベビーブームの時代。そのため急激