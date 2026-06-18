サイ・ヤング賞を3度受賞したブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が17日（日本時間18日）、今季2度目の負傷者リスト入りをした。この日の敵地レッドソックス戦に先発登板予定だったが、試合前に背中のけいれんを訴え、急きょ登板を回避して同処置となった。通算222勝の「生きる伝説」となっている右腕は、10日（同11日）に本拠地でのフィリーズ戦に先発登板し、初回先頭打者のシュワバーから見逃し三振を奪いメ