女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の告別式が17日、都内の斎場で営まれ、約200人が参列した。弔辞は97年に亡くなった玉緒さんの夫、勝新太郎さんの付き人だった松平健（72）が読み上げた。年に1度食事会を開き、玉緒さんが施設に入居した後も面会していたという。「52年前、勝先生のもとでデビューさせていただいて以来、勝先生の奥さまとして本当にあたたかく優しく接していただきました。