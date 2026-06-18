オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下。出発前、天皇陛下は皇族数確保の議論について、「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と述べられた。【映像】愛子さま、4歳の時の貴重映像ニュース番組『わたしとニュース』では、皇族数確保をめぐる議論の現状について、法学者の谷口真由美氏と漫画家の瀧波ユカリ氏とともに考えた。■「国民の総意と立法府の総意は違う」皇族確保の議論と“国民の意識”と