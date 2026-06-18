俳優の齋藤飛鳥がアンバサダーを務める展覧会『テート美術館-YBA＆BEYOND 世界を変えた90s英国アート』が京都市京セラ美術館で開催している。このたび、齋藤が同展を訪れ、取材に応じ、見どころを語った。【写真】ダミアン・ハースト「後天的な回避不能」の前でほほえむ齋藤飛鳥本展は、テート美術館のコレクションを中心に、1990年代の英国美術の革新的な創作の軌跡を多角的に紹介する企画。50人を超えるアーティストによる