オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、国王夫妻主催の晩さん会に出席されました。天皇皇后両陛下は現地時間の17日夜アムステルダム王宮でオランダのウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会に臨まれましたベアトリックス前女王や国王夫妻の長女カタリナ・アマリア皇太子など王族や両国の関係者が出席する晩さん会で、天皇陛下は、国王のあいさつに続いておことばを述べ、先の大戦で両国が敵対した歴史について触れられ