横溝正史の代表作を完全新作として映画化する「八つ墓村」（9月18日公開）を、ホラーの旗手として世界的に知られる清水崇監督（53）が手がけ、尾上松也（41）が主演し名探偵・金田一耕助を演じることが17日、分かった。松也は「まさか自分が金田一耕助役をやらせていただける日が来ようとは想像もしておりませんでしたので、とても驚きました」と大役に身を引き締めた。「八つ墓村」は過去3度、映画化された。金田一役は、プリント