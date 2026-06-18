説明したのに動かない。指示したのに違う方向に進む――そんな経験を繰り返している上司は多い。じつは問題は部下の理解力ではなく、「伝えた」で終わっている上司側の指示の出し方にある。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本を解説す