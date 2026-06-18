もっと勉強すれば、もっと経験を積めば、もっと賢くなれば幸せになれる――そう信じてきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、知識と幸福の関係についてまったく逆のことを言っている。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。「知らない方が幸せ