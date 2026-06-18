エゴマ油やアマニ油を健康のために取り入れている。EPAやDHAのサプリも飲んでいる――そんな人に知っておいてほしいことがある。これらの「体にいい油」は、扱い方を間違えると逆効果になる可能性があるからだ。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「体にいい油」ほど、変性しやすい不