NHK井上樹彦会長が17日、都内の同局で定例会見に出席した。15日にNHK総合で生中継した、サッカーW杯北中米大会の日本−オランダ戦を解説した本田圭佑と、実況した同局小宮山晃義アナウンサーを絶賛した。冒頭で「解説と実況が試合展開と連動しながら一体感を生み出し、視聴者に強い印象と感動を与えた」と高評価を口にした。本田については「率直なコメントが非常に印象的。視聴者の皆さんに、大いに共感いただけたのではないか。N