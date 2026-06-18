真面目に働いているのに、なぜか評価してもらえない。仕事のレベルが変わらないまま、年齢だけを重ねている。「私のキャリア、このままでいいのだろうか？」――そんなふうに、人生に停滞を感じている人におすすめしたい1冊が、書籍『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）だ。日本マイクロソフトの元役員であり、著書が累計130万部を突破した「働き方」の専門家・越川慎司氏が、9