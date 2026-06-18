三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（37）が17日、兵庫・西宮市の西宮ガーデンズでFM802の公開収録に参加した。公開収録は「10年ぶりくらいじゃないか」。集まった1500人のファンに「愛されていると感じた。もっともっと愛をお返ししたい」。現在、デビュー15周年イヤーの集大成となる9回目のドームツアー「JSB LAND〜FOREVER〜」を開催中。大阪公演（7月1〜2日、京セラドーム大阪）に向け、「楽しみです」と笑顔を見せていた。